Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о сбитии 5 дронов. По его словам, раненых якобы нет, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре на электростанции
Взорвали газорегуляторный пункт – подачу газа на ГРЭС (электростацию – 24 Канал), 1 сентября,
– заявили россияне.
Они в телеграмм-каналах опубликовали видео, на которых заметно мощный пожар.
Момент удара на электростанцию в Конаково: смотрите видео
Местные рассказали, что именно дроны атаковали в Тверской области: смотрите видео
Местные рассказали, что в Конаково вспыхнули два пожара – на электростанции и газораспределительной сети, расположенных в нескольких километрах друг от друга.
Кстати, россияне отмечали, что газораспределительная сеть является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".
Мощный пожар в результате атаки дронами: смотрите видео
Губернатор Тверской области заявил в 7:24 1 сентября, что пожар в результате таки БпЛА на Конаковский округ локализовали. По его данным, газоснабжение и электроснабжение округа осуществляют "в штатном режиме".
Вероятные последствия атаки на электростанцию: смотрите видео
Однако местные в телеграмм-каналах публиковали пожар еще в течение нескольких часов после ударов беспилотников.
Пожар на электростанции в Курской области: смотрите кадры
Мощный пожар в Тверской области России: смотрите видео
Кстати, в результате ударов беспилотников пожар вспыхнул также на электростанции Кашира в Московской области, а также на Московском нефтеперерабатывающем заводе.