Губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив про збиття 5 дронів. За його словами, поранених нібито немає, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на електростанції

Підірвали газорегуляторний пункт – подачу газу на ГРЕС (електростацію – 24 Канал), 1 вересня,

– заявили росіяни.

Вони у телеграм-каналах опублікували відео, на яких помітно потужну пожежу.

Момент удару на електростанцію в Конаково: дивіться відео

Місцеві розповіли, що саме дрони атакували у Тверській області: дивіться відео

Місцеві розповіли, що у Конаково спалахнули дві пожежі – на електростанції та газорозподільній мережі, що розміщені за декілька кілометрів одна від одної.

До речі, росіяни зазначали, що газорозподільна мережа є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Потужна пожежа внаслідок атаки дронами: дивіться відео

Губернатор Тверської області заявив о 7:24 1 вересня, що пожежу внаслідок таки БпЛА на Конаківський округ локалізували. За його даними, газопостачання та електропостачання округу здійснюють "у штатному режимі".

Ймовірні наслідки атаки на електростанцію: дивіться відео

Проте місцеві у телеграм-каналах публікували пожежу ще протягом декількох годин після ударів безпілотників.

Пожежа на електростанції в Курській області: дивіться кадри

Потужна пожежа у Тверській області Росії: дивіться відео

До речі, внаслідок ударів безпілотників пожежа спалахнула також на електростанції Кашира у Московській області, а також на Московському нафтопереробному заводі.