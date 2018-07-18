Украинская теннисистка Элина Свитолина получила орден "За заслуги" ІІІ степени.

Орден ей вручала председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

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Элина Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее, это "невероятный стимул двигаться вперед".

"Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно – выступать за свою страну и быть самой лучшей. Очень трогательно, что так много людей за меня болеют, и много флагов Украины сейчас на трибунах", – сказала спортсменка.