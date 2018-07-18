16:40
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Еліна Світоліна отримала орден "За заслуги"

109 Читать новость на русском
Еліна Світоліна і її нагорода
Еліна Світоліна і її нагорода

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Орден їй вручила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Читайте також: Світоліна залишилася в топ-5 світового тенісного рейтингу

Еліна Світоліна підкреслила, що державна нагорода для неї, це "неймовірний стимул рухатися вперед".

"Я дуже вдячна всім, хто був причетний до цього. Державна нагорода дуже багато для мене значить. Коли грає гімн України на честь моєї перемоги, у мене завжди накочуються сльози на очі, тому що це дуже важливо – виступати за свою країну та бути найкращою. Дуже зворушливо, що так багато людей за мене вболівають, і багато прапорів України зараз на трибунах", – сказала спортсменка.

Теги: Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
сьогодні, 15:59 Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
1017
Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
сьогодні, 15:04 Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
3008
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Путін пригрозив "вкрай негативною" реакцією у випадку вступу України до НАТО
 17 липня , 07:09
У нічному клубі Івано-Франківська сталася резонансна стрілянина: є поранені
 1 квітня , 10:34
Колишній депутат загинув моторошною смертю у Запоріжжі, – ЗМІ
 19 березня , 20:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук