Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Орден їй вручила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

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Еліна Світоліна підкреслила, що державна нагорода для неї, це "неймовірний стимул рухатися вперед".

"Я дуже вдячна всім, хто був причетний до цього. Державна нагорода дуже багато для мене значить. Коли грає гімн України на честь моєї перемоги, у мене завжди накочуються сльози на очі, тому що це дуже важливо – виступати за свою країну та бути найкращою. Дуже зворушливо, що так багато людей за мене вболівають, і багато прапорів України зараз на трибунах", – сказала спортсменка.