В то время, когда кризис серьезно затронул автомобильный рынок, некоторые производители имеют дополнительный бизнес, не связанные с авто, которые помогают хорошо заработать. Так Bentley с 2013 года выпускает элитную мебель и продает диваны по цене малолитражек.

Цены на мебель – потрясающие. Подробнее об этом – в программе "Авто24" на 24 канале.

Обратите внимание Jaguar поразил проектом электрического гиперкара: неповторимый дизайн и сверхмощности

Так в новой коллекции предлагают:

софу – почти за 15 тысяч долларов;

мягкое кресло – более 9 тысяч;

стул – почти 4,5 тысячи;

кровать – почти 12 тысяч долларов.

Весь набор, не учитывая налоги, может вылиться более 40 тысяч долларов. За эти деньги можно купить новую Toyota Land Cruiser Prado или BMW 3-й серии.



Toyota Land Cruiser Prado / Фото toyota-land-cruiser-prado.infocar



BMW / Фото: txautonet.com

В Bentley отметили, что за такие деньги клиент может выбрать любой материал для декора мебели на собственный вкус. И хотя, по словам автопроизводителя, отделы декора автомобилей и создания мебели работают достаточно тесно, расположены они в разных странах.

Ведь саму мебель не выпускают в Великобритании на Родине Бентли, а в Италии, которая славится своими мастерами по производству мебели, которым удалось совместить современные технологии производства с традиционными методами.



Мебель Bentley / Фото скриншот из видео



Кровать компании Bentley / Фото autonews.autoua

Также в выпуске:

Компания Hertz понесла значительные убытки из-за COVID-19. Компания уже уволила около 10 тысяч сотрудников, а следующим шагом к уменьшению затрат станет полная распродажа автопарка.

NissАn и ателье Italdesign показали публике первые серийные экземпляры юбилейного купе Nissan GT-R50 на гоночном кольце "Тацио Нуволари" в Италии. Эту локацию выбрали, потому что именно здесь Italdesign проводил все тесты нового авто.