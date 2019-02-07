Элитную квартиру Януковича в Киеве передадут временному владельцу: фото жилья

Элитную киевскую квартиру президента-беглеца Виктора Януковича, которая расположена на Оболонской набережной передадут во временную собственность управляющему. Помещение площадью 240 квадратных метров эксперты оценили в 36 миллионов гривен.

Ранее в элитном доме проживала гражданская жена Виктора Януковича, Любовь Полежай. 7 февраля Агентство по розыску и менеджменту активов передало квартиру временном управляющему, передает украинское отделение антикоррупционной организации Transparency International.

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5 лет сомнительное имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. До конца февраля продолжается поиск управляющего Межигорьем. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным,

– отмечает юридический советник организации Екатерина Рыженко.



Дом, в котором расположена элитная квартира Януковича

Отметим, что конкурс по поискам управляющего Межигорьем пришлось продлить, так как бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича не заинтересовала инвесторов. За Межигорье решили посоревноваться только два претендента. Общественная организация, которая хозяйничает в резиденции, и сомнительная компания, зарегистрированная на студента и которая имеет капитал в тысячу гривен. По условиям конкурса, некоммерческая организация не могла участвовать в конкурсе, поэтому автоматически должна была победить фирма, которая похожа на подставную.

А вот вертолетную площадку Виктора Януковича, расположенную на Парковой дороге в Киеве, недавно вернули компании ООО "Амадеус Ко". Ее окружение Януковича построило через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции в Межигорье в Администрацию президента на улице Банковой.



Интерьер квартиры Януковича

Добавим, что в 2015 году в рамках уголовного производства относительно Януковича и его окружения наложили арест на резиденцию Межигорье и другие активы связанные с ООО "Танталит". Позже дело направили в НАБУ, а имущество передали Агентству по розыску и менеджменту активов.



Интерьер киевской квартиры Януковича