Елітну квартиру Януковича у Києві передадуть тимчасовому власнику: фото житла

Елітну київську квартиру президента-утікача Віктора Януковича, яка розташована на Оболонській набережні передадуть у тимчасову власність управителю. Помешкання площею 240 квадратних метрів експерти оцінили у 36 мільйонів гривень.

Раніше в елітному помешканні проживала цивільна дружина Віктора Януковича, Любов Полежай. 7 лютого Агентство із розшуку і менеджменту активів передало квартиру тимчасовому управителю, передає українське відділення антикорупційної організації Transparency International.

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5 років сумнівне майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. До кінця лютого триває пошук управителя Межигір'я. Сподіваємось, що згодом і цей об'єкт стане прибутковим,

– зазначає юридичний радник організації Катерина Риженко.



Будинок, у якому розташована елітна квартира Януковича

Зазначимо, що конкурс із пошуків управителя Межигір'я довелося продовжити, оскільки колишня резиденція екс-президента Віктора Януковича не зацікавила інвесторів. За Межигір'я вирішили позмагатися тільки два претенденти. Громадська організація, яка господарює в резиденції, і сумнівна компанія, яка зареєстрована на студента та має капітал у тисячу гривень. За умовами конкурсу, некомерційна організація не могла брати участь у конкурсі, тому автоматично мала перемогти фірма, яка схожа на підставну.

А ось вертолітний майданчик Віктора Януковича, розташований на Парковій дорозі у Києві, нещодавно повернули компанії ТОВ "Амадеус Ко". Його оточення Януковича побудувало через схему відмивання "брудних" коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції у Межигір'ї до Адміністрації президента на вулиці Банковій.



Інтер'єр квартири Януковича

Додамо, що у 2015 році у рамках кримінального провадження щодо Януковича та його оточення наклали арешт на резиденцію Межигір'я та інші активи пов'язані з ТОВ "Танталіт". Пізніше справу скерували до НАБУ, а майно передали Агентству із розшуку і менеджменту активів.



Інтер'єр київської квартири Януковича