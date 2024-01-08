Борн ушла в отставку через полтора года после того, как заняла должность премьер-министра. В частности это происходило с мая 2022 года.

Интересно Россия – агрессор, Украина действует в рамках самообороны, – МИД Франции о ситуации в Белгороде

Элизабет Борн подала в отставку с должности премьера

В своем заявлении об отставке Борн отметила важность продолжения реформ, отмечая "срочность этого в нынешних обстоятельствах". Она пообещала сотрудничать с действующим правительством по текущим вопросам до назначения новой администрации.

Впоследствии стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон официально принял отставку Борна. В социальной сети X он выразил благодарность бывшей главе французского правительства за ее выдающиеся заслуги французской нации.

Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей нации ежедневно была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, благосклонностью и решительностью государственного деятеля. Благодарю вас от всей души,

– написал он.

Во французском издании France24 отметили, что отставка Борна не приведет к изменению политического курса Франции. Журналисты подчеркнули, что это скорее сигнализирует о желании Макрона сосредоточиться на новых приоритетах внутри страны.

Стоит подчеркнуть, что Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. Еще с 2017 года она занимала руководящие должности во французском правительстве.