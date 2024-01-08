Борн пішла у відставку через півтора року після того, як обійняла посаду прем'єр-міністерки. Зокрема, це відбувалося з травня 2022 року.

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Елізабет Борн подала у відставку з посади прем'єрки

У своїй заяві про відставку Борн наголосила на важливості продовження реформ, наголошуючи на "терміновості цього в нинішніх обставинах". Вона пообіцяла співпрацювати з чинним урядом у поточних питаннях до призначення нової адміністрації.

Згодом стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно прийняв відставку Борн. У соціальній мережі X він висловив вдячність колишній голові французького уряду за її видатні заслуги щодо французької нації.

Пані прем'єр-міністр, дорога Елізабет Борн, ваша робота на благо нашої нації щодня була зразковою. Ви реалізували наш проєкт із мужністю, прихильністю та рішучістю державної діячки. Дякую вам від щирого серця,

– написав він.

У французькому виданні France24 зазначили, що відставка Борн не призведе до зміни політичного курсу Франції. Журналісти наголосили, що це радше сигналізує про бажання Макрона зосередитися на нових пріоритетах всередині країни.

Варто наголосити, що Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. Ще з 2017 року вона обіймала керівні посади у французькому уряді.