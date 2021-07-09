Местные жители делятся кадрами затопленного метрополитена в соцсетях. На них видно, что уровень воды местами достигал людям до пояса.

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Масштабы затопления

Станция №1 на Бродвее и 157-й улице на Манхэттене подверглась едва ли не самым страшным последствиям шторма. Пассажиры пробирались через грязную воду в направлении платформы.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", – предупредили на официальной странице Нью-Йоркского метро

Официальные представители транзитных служб заявили, что у них есть бригады по всему городу, которые оперативно решают проблемы с наводнениями. "Водостоки работают на удивление хорошо", – заверила Сара Файнберг, глава компании New York City Transit, которая управляет метро.



Последствия непогоды в Нью-Йорке / Фото The New York Times

Прогнозы на выходные – неутешительные

Американские метеорологи предупредили, что Нью-Йорк и Нью-Джерси в пятницу, 9 июля, и в дальнейшем будут заливать дожди. Такая же ситуация будет наблюдаться и на выходных. Мощные осадки принесет шторм "Эльза", который накануне бушевал на островах Карибского бассейна.

Справка. "Эльза" – уже пятый шторм в Атлантике в 2021 году. Он пронесся по странам Карибского бассейна. Самым большим разрушениям подверглось южное побережье Кубы.