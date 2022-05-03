Западные санкции сокрушительны для российской экономики в среднесрочной перспективе, но не могут остановить войну сейчас. А это необходимо сделать.

Читайте также Хорошая мина при плохой игре: как Венгрия торгуется из-за войны в Украине

Ринок не провести

Однако рынок нефти – это глобальный и конкурентный рынок. Эмбарго будет означать недостаток нефти на европейских рынках, ажиотаж спроса и, соответственно, рост цен.

В итоге, российская нефть будет замещена в Европе поставками с других рынков, а российская нефть пойдет на эти рынки. При этом Россия получит дивиденд от общего роста цен.

Но это не все. Еще один цикл роста цен на нефть прямо скажется на благополучии среднего европейца. Сегодня в Европе доминирует голос тех, кто поддерживает Украину и сочувствует ей.

Но наивно думать, что это вся Европа. И когда цены на нефть вырастут еще в полтора раза, мы услышим голос тех, кому Украина по барабану, но кому надо оплачивать школу для детей, горячую воду, страховку и пр. Поддержка Украины в Европе снизится и будет размыта. А Путин будет продавать свою дорогую нефть Индии и Китаю.

Правильное эмбарго

Поэтому обсуждаемая альтернативная стратегия введения европейской пошлины на российскую нефть, кажется, выглядит более перспективной.

В этом случае часть доходов от покупки российской нефти Европа могла бы направить на поддержку Украины.

Россия может попытаться перенаправить нефть на другие рынки, однако вряд ли потребители там будут покупать ее по цене, значительно превосходящей европейскую эффективную цену (то есть, номинальную цену минус пошлина).

В этом случае российская дисконтированная нефть будет оказывать понижательное или сдерживающее давление на ценовую ситуацию на мировом рынке.

Более того, ЕС мог бы выставить ориентиры по повышению пошлины в будущем в случае продолжения военных действий. Это в свою очередь позволит другим игрокам нефтяного рынка выстраивать более долгосрочные стратегии, ориентируясь на эти бенчмарки, а также окажет давление на "прагматическую" фракцию в российской элите.

В то время как фракция "бесноватых" в этой элите предлагает исходить из того, что Россия уже находится в точке максимально возможного санкционного удара, такая стратегия будет указывать, что это не так и что у России еще есть пространство для маневра, чтобы снизить или усилить дальнейшее нарастание санкционного давления.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: