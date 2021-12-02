Макрона очень возмутило поведение Джонсона. Речь идет о том, что премьер в твиттере опубликовал письмо по решению проблемы с пересечением Ла-Манша.
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Макрон назвал методы Джонсона "несерьезными"
Президент Франции во время пресс-конференции заверил, что продолжает общаться с Джонсоном, как и с другими мировыми лидерами.
Со своей стороны, я продолжаю это делать, как и со всеми странами и всеми лидерами. Меня удивляют методы, когда они несерьезны. Мы не общаемся обычно по этим вопросам с помощью твитов и писем, которые мы обнародуем,
– объяснил свою позицию Макрон.
Однако источники утверждают, что не перед прессой Макрон был более многословен. Мол "БоДжо" (Борис Джонсон – 24 канал) общается с ним нормально, ведет дискуссии, а после этого "устраивает цирк".
Джонсон извинился перед Макроном
Также СМИ пишут, что Джонсон принес извинения Макрону за то, что сделал Францию "козлом отпущения" за ситуацию с пересечением беженцами Ла-Манша.
Грустно видеть великую страну, с которой мы могли бы сделать большие вещи, под руководством клоуна,
– якобы отреагировал президент Франции.
Макрон, пишут СМИ, считает, что Brexit стал отправной точкой для Джонсона, ведь сам премьер виновен в недостатках соглашения о выходе из ЕС. Речь идет и о кризисе с горючим, в том числе.
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Что известно о трагедии в Ла-Манше:
- 24 ноября в проливе Ла-Манш перевернулась лодка с нелегальными мигрантами.
- Погибли более 30 человек.
- Всего на борту было 34 человека.
- Макрон подчеркнул, что не позволит сделать Ла Манш кладбищем, Джонсон был шокирован трагедией.