Мигранты направлялись в Великобританию из Франции. В МВД этой страны назвали инцидент, произошедший 24 ноября, самой большой трагедией с мигрантами в водах Ла-Манша.
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Смерть мигрантов в Ла-Манше: подробности трагедии
Нелегальные мигранты направлялись на лодке от берегов Франции к Великобритании через пролив Ла-Манш. На борту находились 34 человека.
- Лодка по неизвестным причинам опрокинулась.
- Береговая охрана обнаружила 31 тело, среди которых 5 женщин и маленькая девочка.
- Также нашли и 2 человек, которые смогли выжить. Еще 1 человека считают пропавшим без вести.
- По другим данным, тел обнаружили 27, а без вести пропавших – 4.
Национальность мигрантов сначала не сообщали.
В Ла-Манше затонуло судно с десятками мигрантов / Фото АР
Почему мигранты рискуют жизнью на нелегальных переправах
Многие люди убегают от конфликтов или бедности в Афганистане, Судане, Ираке, Эритрее и других местах. Они решаются на рискованные поездки на небольших, часто даже непригодных для плавания судах.
Зачем? Ибо надеются получить убежище и лучшие возможности в Великобритании. В 2021 году количество таких заплывов возросло втрое к 2020 году.
Реакция на трагедию властей Франции и Великобритании
Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон выступили после трагедии с согласием, что "важно сохранить все варианты для прекращения этих смертельных переходов и сломать бизнес-модель преступных группировок" (дело в том, что беженцы часто платят за нелегальные заплывы просто безумные деньги).
Франция не позволит, чтобы Ла-Манш стал кладбищем,
– сказал Макрон.
Джонсон добавил, что он "шокирован, поражен и глубоко расстроен".
Лишь в 2021 году в Средиземном море погибли 1600 нелегальных мигрантов / Фото АР
Напомним, в октябре похожая беда произошла у берегов Испании – там тоже опрокинулась лодка с мигрантами, живыми нашли только двоих.