Мигранты направлялись в Великобританию из Франции. В МВД этой страны назвали инцидент, произошедший 24 ноября, самой большой трагедией с мигрантами в водах Ла-Манша.

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Смерть мигрантов в Ла-Манше: подробности трагедии

Нелегальные мигранты направлялись на лодке от берегов Франции к Великобритании через пролив Ла-Манш. На борту находились 34 человека.

Лодка по неизвестным причинам опрокинулась.

Береговая охрана обнаружила 31 тело, среди которых 5 женщин и маленькая девочка.

Также нашли и 2 человек, которые смогли выжить. Еще 1 человека считают пропавшим без вести.

По другим данным, тел обнаружили 27, а без вести пропавших – 4.

Национальность мигрантов сначала не сообщали.



В Ла-Манше затонуло судно с десятками мигрантов / Фото АР

Почему мигранты рискуют жизнью на нелегальных переправах

Многие люди убегают от конфликтов или бедности в Афганистане, Судане, Ираке, Эритрее и других местах. Они решаются на рискованные поездки на небольших, часто даже непригодных для плавания судах.

Зачем? Ибо надеются получить убежище и лучшие возможности в Великобритании. В 2021 году количество таких заплывов возросло втрое к 2020 году.

Реакция на трагедию властей Франции и Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон выступили после трагедии с согласием, что "важно сохранить все варианты для прекращения этих смертельных переходов и сломать бизнес-модель преступных группировок" (дело в том, что беженцы часто платят за нелегальные заплывы просто безумные деньги).

Франция не позволит, чтобы Ла-Манш стал кладбищем,

– сказал Макрон.

Джонсон добавил, что он "шокирован, поражен и глубоко расстроен".



Лишь в 2021 году в Средиземном море погибли 1600 нелегальных мигрантов / Фото АР

Обратите внимание: в ООН сообщили, что около 1600 человек погибли или исчезли в Средиземном море в 2021 году, пытаясь добраться в Европу из Северной Африки или Турции. Еще сотни погибли в Атлантическом океане у Западной Африки по пути к Канарским островам Испании.