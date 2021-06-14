Глава государства убежден, что игра национальной команды была очень сильной. Об этом он написал сразу после окончания матча в фейсбуке.

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Зеленский отреагировал на матч сборных Украины и Нидерландов

Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на Евро-2020 с командой Нидерландов. Подопечные Андрея Шевченко играли в Амстердаме, и в итоге уступили 2:3 – хоть смогли отыграть два мяча по ходу игры.

Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет дальше. А дальше – важные две игры и победа!

– написал Владимир Зеленский по этому поводу в фейсбуке.

И добавил несколько слов о форме сборной, которая наделала столько шума в мире: "Ибо то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать, ибо это – об Украине, ибо это сегодня – о вас".

Напомним, 17 июня наша национальная сборная сыграет в румынском Бухаресте с командой Северной Македонии, а 21 июня – с Австрией.