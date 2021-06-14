Глава держави переконаний, що гра національної команди була дуже сильною. Про це він написав одразу після закінчення матчу у фейсбуці.

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Зеленський відреагував на матч збірних України й Нідерландів

Збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на Євро-2020 з командою Нідерландів. Підопічні Андрія Шевченка грали в Амстердамі, і в підсумку поступилися 2:3 – хоч змогли відіграти два м'ячі під час гри.

Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з вами сьогодні й буде далі. А далі – важливі дві гри і перемога!

– написав Володимир Зеленський з цього приводу у фейсбуці.

І додав кілька слів про форму збірної, яка наробила стільки шуму у світі: "Бо те, що у вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про вас".

Нагадаємо, 17 червня наша національна збірна зіграє у румунському Бухаресті з командою Північної Македонії, а 21 червня – з Австрією.

Подробиці матчу Україна поступилася Нідерландам у гольовій перестрілці на Євро-2020