Одним из последних мостов между Россией и Европой являются энергетические отношения. Обе стороны должны задуматься над тем, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал отношения Евросоюза и России. Он подчеркнул, что они находятся в угрожающем состоянии.

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Детали заявления Штайнмайера

После последовательного ухудшения отношений на протяжении прошлых лет связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой,

– заявил политик.

По его словам, разрушение мостов – это не признак силы. Штайнмайер подчеркнул, что обе стороны должны задуматься над тем, что этот мост может разрушиться полностью и бесповоротно.

Штайнмайер также добавил, что арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального не имеет отношения к правовому государству.

Обратите внимание! Ранее издание Bloomberg писало, что газопровод "Северный поток-2" остановит сама Германия. Это может произойти после выборов в сентябре 2021 года, когда канцлер Ангела Меркель уйдет с поста.