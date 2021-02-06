Энергетические отношения – чуть ли не последний мост между Россией и Европой, – Штайнмайер
Одним из последних мостов между Россией и Европой являются энергетические отношения. Обе стороны должны задуматься над тем, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.
Источник:Handelsblatt
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал отношения Евросоюза и России. Он подчеркнул, что они находятся в угрожающем состоянии.
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Детали заявления Штайнмайера
После последовательного ухудшения отношений на протяжении прошлых лет связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой,
– заявил политик.
По его словам, разрушение мостов – это не признак силы. Штайнмайер подчеркнул, что обе стороны должны задуматься над тем, что этот мост может разрушиться полностью и бесповоротно.
Штайнмайер также добавил, что арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального не имеет отношения к правовому государству.
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