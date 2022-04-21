Аппарат насилия
В 1980-х годах Советский Союз был вынужден выбирать между расходами на армию, финансированием внутреннего репрессивного аппарата (в частности, КГБ) и социальными нуждами. Недостаточные средства для финансирования всех трех направлений, в конце концов, привели к распаду СССР.
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По мнению Путина, это была величайшая геополитическая катастрофа XX века. Пока он прекрасно понимает, что провал на любом из этих трех фронтов может привести не только к краху его собственного режима, но и к распаду самой России.
В 2021 году Россия потратила почти 50 миллиардов долларов на прямые военные расходы и более 130 миллиардов долларов дополнительно на финансирование своего ОМОНа, сил безопасности, аппарата и пропаганды. Социальные расходы (пенсии, здравоохранение, образование, экология) составили около 155 миллиардов долларов.
Откуда деньги
Россия получает около 40% своих бюджетных поступлений от продажи нефти и природного газа. Около 80% этих поступлений приходится на налоги по продаже нефти и нефтепродуктов, а 20% – на газ.
Понятно, что российские энергетические компании являются одними из самых больших спонсоров отбеливания России на Западе. Их государственные энергетические гиганты регулярно спонсируют спортивные, культурные и образовательные учреждения в ЕС и Великобритании.
Деньги, которые Россия получает от Европы за свою энергию, имеют решающее значение для продолжения финансирования военной и репрессивной машины. Это следует прекратить.
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