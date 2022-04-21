Апарат насильства

У 1980-х роках Радянський Союз був змушений обирати між витратами на армію, фінансуванням внутрішнього репресивного апарату (зокрема, КДБ) і соціальними потребами. Недостатні кошти для фінансування всіх трьох напрямків врешті-решт привели до розпаду СРСР.

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На думку Путіна, це була найбільша геополітична катастрофа XX століття. Наразі він прекрасно розуміє, що провал на будь-якому з цих трьох фронтів може призвести не тільки до краху його власного режиму, але й до розпаду самої Росії.

У 2021 році Росія витратила майже 50 мільярдів доларів на прямі військові витрати і понад 130 мільярдів доларів додатково на фінансування свого ОМОНу, сил безпеки, апарату та пропаганди. Соціальні витрати (пенсії, охорона здоров'я, освіта, екологія) склали майже 155 мільярдів доларів.

Звідки гроші

Росія отримує майже 40% своїх бюджетних надходжень від продажу нафти та природного газу. Близько 80% цих надходжень припадає на податки з продажу нафту та нафтопродуктів, а 20% – на газ.

Тільки в першому кварталі 2022 року Росія отримала 35 мільярдів доларів податкових надходжень від торгівлі нафтою і газом, що становить 1 мільярд доларів кожні три дні.

Зрозуміло, що російські енергетичні компанії є одними з найбільших спонсорів відбілювання Росії на Заході. Їхні державні енергетичні гіганти регулярно спонсорують спортивні, культурні та освітні установи в ЄС та Великої Британії.

Гроші, які Росія отримує від Європи за свою енергію, мають вирішальне значення для продовження фінансування її військової та репресивної машини. Це слід припинити.