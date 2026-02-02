В Кремле запутались в терминах "энергетического перемирия", о котором просил Трамп

В Кремле не смогли четко ответить на вопрос о так называемом "энергетическом перемирии", Песков не сказал, остается ли договоренность действующей.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Что в России сказали о сроках "энергетического перемирия"?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о сроках "энергетического перемирия", при котором Россия якобы обязалась не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Песков сумел вспомнить лишь то, что ранее Кремль говорил о дате 1 февраля.

Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлой конференц-колле, где речь шла именно о первом февраля,

– сказал Песков.

Что известно об "энергетическом перемирии"?