В Кремле запутались в терминах "энергетического перемирия", о котором просил Трамп
- Песков не смог четко объяснить, остается ли действующим "энергетическое перемирие".
- Он напомнил, что ранее упоминалась дата 1 февраля.
В Кремле не смогли четко ответить на вопрос о так называемом "энергетическом перемирии", Песков не сказал, остается ли договоренность действующей.
Об этом пишет российский "Интерфакс".
Что в России сказали о сроках "энергетического перемирия"?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о сроках "энергетического перемирия", при котором Россия якобы обязалась не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Песков сумел вспомнить лишь то, что ранее Кремль говорил о дате 1 февраля.
Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлой конференц-колле, где речь шла именно о первом февраля,
– сказал Песков.
Что известно об "энергетическом перемирии"?
Напомним, что 29 января Дональд Трамп попросил Путина не обстреливать энергообъекты Украины минимум неделю. В Кремле якобы согласились.
Несмотря на это заявление, российские войска 29 января атаковали энергосистему Украины, вызвав обесточивание в нескольких областях.
В то же время, по словам Владимира Зеленского, в этот период враг сосредоточил удары по логистике и обычной застройке.
По данным The New York Post, во время "перемирия" Россия убила 5 украинцев.