Про це пише російський "Інтерфакс".

Що в Росії сказали про терміни "енергетичного перемир'я"?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання журналістів про терміни "енергетичного перемир'я", за якого Росія нібито зобов'язалась не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Пєсков зумів пригадати лише те, що раніше Кремль казав про дату 1 лютого.

Мені немає чого додати до того, що я вам сказав на минулій конференц-колі, де йшлося саме про перше лютого,

– сказав Пєсков.

Що відомо про "енергетичне перемир'я"?