Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Украина готова прекратить удары по энергетике России

Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствует договоренность об энергетическом перемирии, о которой сообщил Дональд Трамп. Однако важно, чтобы это заявление не осталось лишь словами, а стало реальностью.

Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и мы рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договоренность,

– заявил Зеленский.

Киев ранее предлагал различные шаги по снижению напряженности, однако российский лидер Владимир Путин отказывался от таких предложений.

Очень надеемся, что наконец-то он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина стремится к миру, но вопрос остается в том, готова ли к этому Россия.

Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины получили все соответствующие приказы. Украина продолжает защищаться, работать над привлечением международной поддержки и поддерживать шаги партнеров, которые могут помочь завершить войну.

В то же время Киев ожидает четких деталей диалога между США и Россией. Украинская сторона рассчитывает, что Владимир Путин выполнит то, что заявил Дональд Трамп.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились у прекратить удары по энергетическим объектам ь друг друга.

Владимир Зеленский обсудил это заявление с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. " Украина поддерживает энергетическое перемирие ", однако важно, чтобы на него согласилась и Россия.

Киев полностью поддерживает меры по деэскалации, защиту жизни и решения, которые помогут прекратить войну и гарантировать прочный мир.

В то же время ранее Зеленский признался, что объявление об энергетическом перемирии стало для него новостью, поскольку ранее таких договоренностей не было.