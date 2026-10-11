Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Україна готова припинити удари по енергетиці Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна вітає домовленість про енергетичне припинення вогню, про яку повідомив Дональд Трамп. Однак важливо, щоб ця заява не залишилася лише словами, а стала реальністю.

Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість,

– заявив Зеленський.

Київ раніше пропонував різні кроки для зниження напруженості, однак російський лідер Володимир Путін відмовлявся від таких пропозицій.

Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру,

– наголосив президент.

Він також підкреслив, що Україна прагне миру, але питання залишається в тому, чи готова до цього Росія.

Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Україна продовжує захищатися, працювати над залученням міжнародної підтримки та підтримувати кроки партнерів, які можуть допомогти завершити війну.

Водночас Київ очікує на чіткі деталі діалогу між США та Росією. Українська сторона розраховує, що Володимир Путін виконає те, про що заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп 11 жовтня заявив, що Україна та Росія нібито погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах одна одної.

Володимир Зеленський обговорив цю заяву з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Україна підтримує енергетичне припинення вогню, однак важливо, щоб на нього погодилася і Росія.

Київ повністю підтримує деескалаційні кроки, захист життя та рішення, які допоможуть припинити війну й гарантувати тривалий мир.

Водночас раніше Зеленський зізнався, що оголошення про енергетичне перемир’я стало для нього новиною, бо раніше таких домовленостей не було.