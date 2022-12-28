В частности, о работе атомных энергоблоков. В Энергоатоме решили опровергнуть распространяющееся сетью утверждение.

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Все энергоблоки работают

Как отмечают в Энергоатоме, сетью распространяется ложная информация. В ней говорится о якобы остановке работы украинских атомных энергоблоков.

Сообщаем, что сегодня по-прежнему все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной имеющейся мощности.

– говорится в заявлении.

Что явилось причиной дефицита электроэнергии

Ранее появилось заявление от Укрэнерго. В компании отметили, что 28 декабря вырос дефицит электроэнергии на территории нашего государства. Но причиной этого стали обстрелы газовой инфраструктуры на Востоке. Их совершили русские военные.

Поэтому пришлось приостановить работу некоторых блоков электростанций. Возможно, именно эту информацию восприняли несколько ошибочно, и пока она ходила по сети блоки электростанций стали атомными энергоблоками. Не исключаем такую возможность.



Как экономить электроприборы / Инфографика 24 канала

В Киеве – экстренное отключение света

В то же время, отметим, что энергосистема столицы сейчас в крайне сложном положении. 28 декабря стабилизационные графики в Киеве не действуют. Чтобы минимизировать последствия, энергетики ввели экстренные отключения.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, сколько киевлян с утра оставалось без света. По имеющимся данным, говорится о 300 тысячах жителей столицы.

Кроме того, в некоторых районах Киева нет теплоснабжения, а также воды. Прежде всего, это касается многоэтажек. А все потому, что для закачки воды необходима работа насосов. А ее обеспечить в полном объеме не могут из-за проблем со светом.

Напоминаем вам об ответственном использовании электроприборов. Не перегружайте сеть. Это позволит избежать аварий, которые придется устранять ремонтным бригадам.