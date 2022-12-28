В то же время энергетики ввели экстренные отключения. К слову, ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предупреждал, что такие неконтролируемые обесточивания в Киеве могут продолжаться всю зиму.

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Более 300 тысяч киевлян до сих пор без электроэнергии

По состоянию на утро 28 декабря без света остаются более 300 тысяч киевлян. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Эспрессо".

В некоторых районах города отсутствуют теплоснабжение и вода. Это касается в основном высотных домов, где вода должна подкачиваться помпами.

Графики для столицы пока не актуальны

План веерных обесточений, который составляли раньше, пока не действует, сообщают в ДТЭК. Жителей города просят с пониманием отнестись к экстренным отключениям, ведь только совместными усилиями энергетиков и потребителей можно избавиться от дефицита.

Просим всех клиентов максимально снизить потребление электроэнергии. Бизнес-клиентов просим сознательно относиться к требованиям сокращения потребления электроэнергии и ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров,

– призывают в киевской ДТЭК.

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