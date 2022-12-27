Как рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, 27 декабря после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций.
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В то же время, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. Он работает следующим образом:
- на первом месте – критическая инфраструктура,
- на втором – ВПК,
- на третьем – важные производства,
- на четвертом – жилищный фонд.
Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми, и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей,
– заверил Шмыгаль.
При каком условии новогодние праздники пройдут без аварийных отключений
Украинский премьер отметил, что Россия не собирается останавливать ракетный террор и готовится продолжить атаки на нашу энергосистему.
"Поэтому находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что враг в первую очередь стремится посеять страх и панику. Но это ему не удастся.
Мы выстоим, потому что единственные, сильные и мотивированные бороться за родную землю,
– подчеркнул Шмыгаль.
И для того чтобы быстрее восстановить энергосистему, правительство принимает решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.
Добавим, что ранее в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников и напомнили о запретах, ведь оккупанты могут не забыть "поздравить" украинцев в традиционной массированной им манере.
Какая ситуация с электроэнергией в Украине
- По состоянию на 27 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился. Это произошло благодаря увеличению объемов производства электростанций.
- Накануне стало известно, что украинским энергетикам удалось перераспределить электроэнергию в Киеве так, что во всех районах периодически имеется ток.