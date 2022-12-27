Как рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, 27 декабря после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций.

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В то же время, Шмыгаль напомнил, что в Украине действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. Он работает следующим образом:

на первом месте – критическая инфраструктура,

на втором – ВПК,

на третьем – важные производства,

на четвертом – жилищный фонд.

Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми, и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей,

– заверил Шмыгаль.

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Украинский премьер отметил, что Россия не собирается останавливать ракетный террор и готовится продолжить атаки на нашу энергосистему.

"Поэтому находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что враг в первую очередь стремится посеять страх и панику. Но это ему не удастся.

Мы выстоим, потому что единственные, сильные и мотивированные бороться за родную землю,

– подчеркнул Шмыгаль.

И для того чтобы быстрее восстановить энергосистему, правительство принимает решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

Добавим, что ранее в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников и напомнили о запретах, ведь оккупанты могут не забыть "поздравить" украинцев в традиционной массированной им манере.

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