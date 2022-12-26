Столица Украины Киев является целью номер один для российских захватчиков – именно его оккупанты пытаются погрузить в полную тьму прежде всего. Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал о ситуации с электроэнергией в городе по состоянию на вечер 26 декабря.

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Долго ли будут продолжаться экстренные отключения света в Киеве

Жителям столицы следует понимать, что пока будут продолжаться ремонты электросети, то и будут экстренные отключения. К сожалению, ни генерация, ни сеть пока не позволяют перейти к четким графикам.

По словам Коваленко, поврежденные узлы электросети Киева до сих пор ремонтируют. Особенно критическая ситуация на правом берегу, ведь там после последних обстрелов появились так называемые "остродефицитные узлы передачи тока". До конца этой рабочей недели – то есть до пятницы – жители правобережных районов столицы будут недополучать почти половину электроэнергии от того количества, которое им нужно.

Из-за высокого потребления – иногда перегрузка на узлы достигала 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города. Применены временные обходные схемы, позволяющие на выходные существенно снизить этот дефицит. Но они временные, и не дают возможность пока вернуться к стабилизационным графикам,

– написал Коваленко.

Кроме того, он отметил, что еще одна причина частых отключений – это локальное срабатывание автоматики. Собственно, когда после длительных отключений свет подают, все начинают его потреблять чрезмерно – тогда срабатывают предохранители, которые спасают систему от перегрузок, и отключаются автоматы подачи тока.

Обратите внимание! Если у вас сработали предохранители, следует связаться с энергокомпанией, которая обслуживает ваш дом.

К этой теме следует вспомнить, что из-за постоянных отключений электричества людям приходится пользоваться свечами. Важно помнить ряд определенных правил, чтобы в доме не вспыхнул пожар.



Как правильно пользоваться свечами / Картинка 24 Канала

Кроме того, напомним, что недавно сетью распространялась информация, что экстренные отключения электроэнергии отменены. Это опровергли в Укрэнерго. В то же время там отметили, что такие фейки распространяет враг для того, чтобы дестабилизировать украинское общество.