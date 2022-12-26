Время между обстрелами используется для того, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме и увеличить возможность передавать электроэнергию. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает 24 канал.

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Защищены ли энергообъекты от российских обстрелов

По словам Галущенко, есть такое ощущение, что россияне не отказались бы и дальше обстреливать украинскую энергосистему. Кроме этого, как известно, они любят привязываться к разным датам. В частности, датой, когда захватчики, вероятно, постараются нанести максимальный ущерб энергосистеме, может быть Новый год.

Однако планировать что-то довольно сложно. Ведь мы не понимаем объем возможного будущего обстрела и масштабов вреда, который он нанесет.

Но мы очень надеемся на работу наших Вооруженных Сил. И в самом деле, если посмотреть на последние обстрелы, процент ущерба, а соответственно и защиты объектов критической инфраструктуры достаточно высок, что дает нам такую веру, что даже если будут попадания, то мы будем соответствующим образом быстро их восстанавливать,

– заявил министр.

По его словам, если не будет новых массированных обстрелов, украинцы могут рассчитывать, что на Новый год и Рождественские праздники будет светло. Энергетики работают круглосуточно. Результаты их работы можно увидеть через улучшение ситуации в энергосистеме.

Ситуация со светом в Украине по состоянию на 26 декабря: коротко

Экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин рассказал, что сложная ситуация с электроснабжением в течение зимы может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом. Речь идет о Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако этот список еще может пополняться по мере того, куда россияне будут наносить удары.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что как бы Россия ни старалась, она не способна погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если страна-террористка выпустит все свои ракеты одномоментно, то Украина со временем возобновит электроснабжение.

По мнению главы энергокомитета Андрея Геруса проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы. Потому он порекомендовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.



Как пользоваться свечами безопасно / Инфографика 24 канала