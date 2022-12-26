Время между обстрелами используется для того, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме и увеличить возможность передавать электроэнергию. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает 24 канал.
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Защищены ли энергообъекты от российских обстрелов
По словам Галущенко, есть такое ощущение, что россияне не отказались бы и дальше обстреливать украинскую энергосистему. Кроме этого, как известно, они любят привязываться к разным датам. В частности, датой, когда захватчики, вероятно, постараются нанести максимальный ущерб энергосистеме, может быть Новый год.
Однако планировать что-то довольно сложно. Ведь мы не понимаем объем возможного будущего обстрела и масштабов вреда, который он нанесет.
Но мы очень надеемся на работу наших Вооруженных Сил. И в самом деле, если посмотреть на последние обстрелы, процент ущерба, а соответственно и защиты объектов критической инфраструктуры достаточно высок, что дает нам такую веру, что даже если будут попадания, то мы будем соответствующим образом быстро их восстанавливать,
– заявил министр.
По его словам, если не будет новых массированных обстрелов, украинцы могут рассчитывать, что на Новый год и Рождественские праздники будет светло. Энергетики работают круглосуточно. Результаты их работы можно увидеть через улучшение ситуации в энергосистеме.
Ситуация со светом в Украине по состоянию на 26 декабря: коротко
- Экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин рассказал, что сложная ситуация с электроснабжением в течение зимы может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом. Речь идет о Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако этот список еще может пополняться по мере того, куда россияне будут наносить удары.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что как бы Россия ни старалась, она не способна погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если страна-террористка выпустит все свои ракеты одномоментно, то Украина со временем возобновит электроснабжение.
- По мнению главы энергокомитета Андрея Геруса проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы. Потому он порекомендовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.