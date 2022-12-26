Об этом напомнили гостям и жителям столицы и городские власти Киева. А также отметили, что, несмотря на праздники, необходимо строго придерживаться комендантского часа.
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Комендантский час будет действовать и в новогодние праздники
Так, в КГГА подчеркнули, что с 23:00 до 05:00 строго запрещено находиться на улице и других общественных местах, ведь в настоящее время действует комендантский час. Поэтому, несмотря на возможные празднования, украинцам нужно планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. Передвигаться же по Киеву во время комендантского часа можно только с документом, удостоверяющим личность и:
- на автомобиле, имеющем спецпропуск,
- или чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
Нарушители комендантского часа подвергают себя опасности и создают конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны города,
– подчеркнули в КГГА.
Также власти города напомнили, что метрополитен Киева работает в режиме перевозок до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Однако следует также помнить, что во время воздушной тревоги наземный транспорт и наземные участки метрополитена останавливаются.
Запрет на пиротехнику
Также во власти Киева отметили, что в городе запрещено торговать и использовать пиротехнику. На нарушение этого запрета будут реагировать правоохранители. Речь идет о:
- фейерверках,
- салютах,
- прочих пиротехнических средствах.
Отдельно напомнили украинцам и о мерах безопасности при отключении электричества, ведь из-за неправильного использования свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов участились пожары в столице. А также отметили, что специалисты советуют обязательно иметь дома огнетушитель.
Как пользоваться свечами безопасно / Инфографика 24 канала
Новый год и военное положение
- В КГГА также сообщили, что из-за войны и опасности обстрелов в Киеве в этом году не будет никаких массовых празднований 31 декабря. Новогодние мероприятия позволили проводить в детских садах для детей, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время.
- В разведке Украины сообщили, что праздники могут стать поводом для новых массированных обстрелов. Однако украинские защитники готовятся к этому.
- Интересно, что в России боятся атаки украинских беспилотников под бой курантов от ВСУ. Бороться с ними захватчики планируют методами времен Второй мировой войны.