Об этом напомнили гостям и жителям столицы и городские власти Киева. А также отметили, что, несмотря на праздники, необходимо строго придерживаться комендантского часа.

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Комендантский час будет действовать и в новогодние праздники

Так, в КГГА подчеркнули, что с 23:00 до 05:00 строго запрещено находиться на улице и других общественных местах, ведь в настоящее время действует комендантский час. Поэтому, несмотря на возможные празднования, украинцам нужно планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. Передвигаться же по Киеву во время комендантского часа можно только с документом, удостоверяющим личность и:

на автомобиле, имеющем спецпропуск,

или чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Нарушители комендантского часа подвергают себя опасности и создают конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны города,

– подчеркнули в КГГА.

Также власти города напомнили, что метрополитен Киева работает в режиме перевозок до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Однако следует также помнить, что во время воздушной тревоги наземный транспорт и наземные участки метрополитена останавливаются.

Обратите внимание! Проверить подробную информацию о закрытии каждой станции метрополитена Киева можно по ссылке.

Запрет на пиротехнику

Также во власти Киева отметили, что в городе запрещено торговать и использовать пиротехнику. На нарушение этого запрета будут реагировать правоохранители. Речь идет о:

фейерверках,

салютах,

прочих пиротехнических средствах.

Отдельно напомнили украинцам и о мерах безопасности при отключении электричества, ведь из-за неправильного использования свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов участились пожары в столице. А также отметили, что специалисты советуют обязательно иметь дома огнетушитель.



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