В центре Киева не будет никаких празднований по случаю Нового года. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никаких мероприятий проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для детей, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время,

– сказал Поворозник.

Кстати, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказывал, что на Новый год и Рождество подсветят елку на Софийской площади. По возможности гирлянду будут пытаться включить и в другие вечера, чтобы киевляне почувствовали праздник.

Дискуссии по Новому году в Киеве

Празднование Нового года вызвало множество обсуждений среди киевлян. Сначала шли баталии относительно целесообразности установки пышной главной елки, теперь – комендантский час.

Некоторые киевляне выступают за то, чтобы в новогоднюю ночь отменить комендантский час. Уже даже зарегистрировали 2 петиции – одну об отмене ограничения и другую, которая предусматривает эти ограничения. Интересно, что ни одна из петиций не набрала достаточного количества голосов.

Отметим, что местные власти решили не отменять комендантский час.