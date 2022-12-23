У центрі Києва не буде ніяких святкувань з нагоди Нового року. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Не буде ніяких локацій. У нас встановлені ялинки, але ніякі заходи проводитися не буде. Ми дозволили проводити заходи в дитячих садочках для діток, але виключно з дотриманням всіх умов безпеки, які сьогодні диктує час,

– сказав Поворозник.

До речі, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповідав, що на Новий рік та Різдво підсвітять ялинку на Софійській площі. По можливості гірлянду намагатимуться увімкнути й в інші вечори для того, щоб кияни відчули свято.

Дискусії щодо Нового року у Києві

Святкування Нового року викликало багато обговорень серед киян. Спершу тривали баталії щодо доцільності встановлення пишної головної ялинки, тепер – комендантська година.

Деякі кияни виступають за те, щоб у новорічну ніч скасувати комендантську годину. Вже навіть зареєстрували 2 петиції – одну про скасування обмеження та іншу, яка таки передбачає ці обмеження. Цікаво, що жодна з петицій не набрала достатню кількість голосів.

Наголосимо, що місцева влада вирішила не скасовувати комендантську годину.