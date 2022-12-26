Про це нагадали гостям та мешканцям столиці й у міській владі Києва. А також наголосили, що попри свята необхідно суворо дотримуватися комендантської години.

До теми Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України

Комендантська година діятиме й у новорічні свята

Так, у КМДА підкреслили, що з 23:00 до 05:00 суворо заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, адже у цей час діє комендантська година. Тому попри можливі святкування українцям потрібно планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. Пересуватися ж Києвом під час комендантської години можна тільки з документом, який посвідчує особу та:

на автомобілі, який має спецперепустку,

або щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Порушники комендантської години наражають себе на небезпеку та створюють конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони міста,

– підкреслили в КМДА.

Також влада міста нагадала, що метрополітен Києва працює у режимі перевезень до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30. Однак варто також пам'ятати, що під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Зверніть увагу! Перевірити детальну інформацію щодо закриття кожної станції метрополітену Києва можна за посиланням.

Заборона на піротехніку

Також у владі Києва наголосили, що у місті заборонено торгувати та використовувати піротехніку. На порушення цієї заборони реагуватимуть правоохоронці. Мовиться про:

феєрверки,

салюти,

інші піротехнічні засоби.

Окремо нагадали українцям й про заходи безпеки під час відключень електрики, адже через неправильне використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів почастішали пожежі у столиці. А також наголосили, що фахівці радять обов’язково мати вдома вогнегасник.



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