Багато хто сподівався, що на Новий рік та на інші свята буде тимчасове припинення вогню, але війна, якби ми цього не хотіли, не може припинитися на декілька днів "заради свят". Власне, у Москві розпочалась паніка серед експертів, які усвідомлюють потужність української армії. 24 Канал з посилання на російські ЗМІ повідомляє про те, що чимало росіян почали говорити, що на Кремль можуть напасти зграї наших дронів під бій курантів.

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У хід піде досвід часів Другої світової

Один з ворожих "експертів", аби "вберегти" Росію від українських безпілотників, запропонував використовувати аеростати для повітряної розвідки, як у 1939 – 1944 роках. За словами пропагандистів, ЗСУ начебто можуть застосувати проти них на самий Новий рік модернізовані радянські безпілотники Ту-141 "Стриж".

Це старі дрони, вони повністю з металу, а не з композиційних матеріалів, та мають велику поверхню відбиття. Їх добре видно на екранах радарів і станцій наведення ракет,

– сказав один з російських "фахівців".

Водночас варто зауважити, що російські експерти запевняють, що наші БПЛА не долетять до столиці їхньої держави, проте можуть наробити чимало проблем у прикордонних регіонах. У будь-якому разі, вірити у те, що говорить ворог, не слід.

ЗСУ отримали дозвіл на експлуатацію двох типів дронів

Нещодавно стало відомо про те, що в арсеналі української армії можуть з'явитися два нових типи дронів. Про це розповів співзасновник компанії AeroDrone Дмитро Шимків. Власне, саме ця компанія розробляла безпілотники, які згодом пройшли сертифікацію та отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ. Йдеться про комплекси E-300 Enterprise, корисне навантаження яких до 300 кілограмів, та – D-80 Discovery, корисне навантаження яких до 80 кілограмів.

Зауважмо, що в командуванні Збройних Сил не говорили про те, що ЗСУ битимуть цими дронами по окупантах у новорічну ніч. Усе, що говорять загарбники у Кремлі, – це їхні хворі фантазії та небезпідставні страхи.