Як розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, 27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій.

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Водночас Шмигаль нагадав, що в Україні діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. Він працює наступним чином:

на першому місці – критична інфраструктура,

на другому – ВПК,

на третьому – важливі виробництва,

на четвертому – житловий фонд.

Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів,

– запевнив Шмигаль.

За якої умови новорічні свята пройдуть без аварійних відключень

Український прем'єр зауважив, що Росія не збирається зупинять ракетний терор і готується продовжити атаки на нашу енергосистему.

"Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що ворог першочергово прагне посіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться.

Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю,

– підкреслив Шмигаль.

І для того, аби швидше відновити енергосистему, уряд ухвалює рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Додамо, що раніше у КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят та нагадали про заборони, адже окупанти можуть не забути "привітати" українців у традиційній масованій терористичній їм манері.

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