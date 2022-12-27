Як розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, 27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій.
Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Водночас Шмигаль нагадав, що в Україні діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. Він працює наступним чином:
- на першому місці – критична інфраструктура,
- на другому – ВПК,
- на третьому – важливі виробництва,
- на четвертому – житловий фонд.
Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів,
– запевнив Шмигаль.
За якої умови новорічні свята пройдуть без аварійних відключень
Український прем'єр зауважив, що Росія не збирається зупинять ракетний терор і готується продовжити атаки на нашу енергосистему.
"Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – наголосив прем'єр-міністр.
Він додав, що ворог першочергово прагне посіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться.
Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю,
– підкреслив Шмигаль.
І для того, аби швидше відновити енергосистему, уряд ухвалює рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.
Додамо, що раніше у КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят та нагадали про заборони, адже окупанти можуть не забути "привітати" українців у традиційній масованій терористичній їм манері.
Яка ситуація з електроенергією в Україні
- Станом на 27 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився. Це сталося завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.
- Напередодні стало відомо, що українським енергетикам вдалось перерозподілити електроенергію у Києві так, що у всіх районах періодично є струм.