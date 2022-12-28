Натомість енергетики ввели екстрені відключення. До слова, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв попереджав, що такі неконтрольовані знеструмлення в Києві можуть тривати всю зиму.
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Графіки для столиці наразі не є актуальними
План віялових знеструмлень, який складали раніше, поки не діє, повідомляють у ДТЕК. Жителів міста просять з розумінням поставитися до екстрених відключень, адже тільки спільними зусиллями енергетиків та споживачів можна позбутися дефіциту.
Просимо всіх клієнтів максимально знизити споживання електроенергії. Бізнес-клієнтів просимо свідомо ставитися до вимог скорочення споживання електроенергії та обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів,
– закликають у київській ДТЕК.
В які години краще використовувати електроприлади / Інфографіка 24 канал
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Чому у деяких районах довше немає світла: відповідь експерта
- Одна з найгірших ситуацій в енергопостачанні зараз у Києві. На жаль, поки столиці не вдається перейти на погодинні графіки.
- Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, що у вихідні, наприклад, українці отримують більше світла, адже зменшується навантаження від промислових підприємств.
- Ситуація, при якій виникає дисбаланс подачі електроенергії пов’язана із маленькими аваріями на районних підстанціях. Річ у тім, що вони не передбачені для частих відключень, тому й потерпають в екстримальних умовах.
- Через це і трапляються випадки, коли деякі будинки можуть бути без світла по 2 доби, а в сусідніх районах воно є. Енергетики просто не встигають все полагодити.