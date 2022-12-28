Натомість енергетики ввели екстрені відключення. До слова, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв попереджав, що такі неконтрольовані знеструмлення в Києві можуть тривати всю зиму.

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План віялових знеструмлень, який складали раніше, поки не діє, повідомляють у ДТЕК. Жителів міста просять з розумінням поставитися до екстрених відключень, адже тільки спільними зусиллями енергетиків та споживачів можна позбутися дефіциту.

Просимо всіх клієнтів максимально знизити споживання електроенергії. Бізнес-клієнтів просимо свідомо ставитися до вимог скорочення споживання електроенергії та обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів,

– закликають у київській ДТЕК.

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