Про це в ефірі телеканалу КИЇВ повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, в таких реаліях українці будуть жити всю зиму, передає 24 канал.

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Ситуація залишається складною

Після такої кількості атак говорити про повернення до довоєнної ситуації з постачанням електроенергії ми поки що не можемо,

– сказав Пантелеєв.

Також посадавець зазначив, що відключення світла у будні дні досі не є плановими.

Через останні обстріли відновити енергосистему було вкрай важко, але цілодобова робота енергетиків забезпечила українцям нинішню ситуацію.

Пантелеєв зазначив, що вихідні є специфічними днями, адже зменшується навантаження на енергосистему та спостерігається менше споживання електроенергії, ніж у будні дні.

Стабілізація енергосистеми залежить не лише від енергетиків

Заступник голови КМДА повідомив, що у будні дні продовжуються відключення. За його словами, вони не планові, а, більшою мірою, екстрені.

"В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків", – резюмував Пантелеєв.

Варто додати, що, за словами Шмигаля, у разі відсутності обстрілів критичної інфраструктури, новорічні свята для українців пройдуть без аварійних відключень.

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