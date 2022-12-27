Об этом в эфире телеканала КИЕВ сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, в таких реалиях украинцы будут жить всю зиму, передает 24 канал.

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Ситуация остается сложной

После такого количества атак говорить о возвращении к довоенной ситуации со снабжением электроэнергией мы пока не можем,

– сказал Пантелеев.

Из-за последних обстрелов восстановить энергосистему было очень тяжело, но круглосуточная работа энергетиков обеспечила украинцам нынешнюю ситуацию.

Пантелеев отметил, что выходные являются специфическими днями, ведь уменьшается нагрузка на энергосистему и наблюдается меньшее потребление электроэнергии, чем в будние дни.

Стабилизация энергосистемы зависит не только от энергетиков

Замглавы КГГА сообщил, что в будние дни продолжаются отключения. По его словам, они не плановые, а в большей степени экстренные.

"В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жильцам было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – резюмировал Пантелеев.

Стоит добавить, что, по словам Шмыгаля, в случае отсутствия обстрелов критической инфраструктуры новогодние праздники для украинцев пройдут без аварийных отключений.

К слову, из-за постоянных отключений электричества людям приходится пользоваться свечами. Важно помнить ряд определенных правил, чтобы в доме не вспыхнул пожар.

Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала

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