Об этом в эфире телеканала КИЕВ сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, в таких реалиях украинцы будут жить всю зиму, передает 24 канал.
К теме Австрия готовится к блекауту из-за войны в Украине
Ситуация остается сложной
После такого количества атак говорить о возвращении к довоенной ситуации со снабжением электроэнергией мы пока не можем,
– сказал Пантелеев.
Из-за последних обстрелов восстановить энергосистему было очень тяжело, но круглосуточная работа энергетиков обеспечила украинцам нынешнюю ситуацию.
Пантелеев отметил, что выходные являются специфическими днями, ведь уменьшается нагрузка на энергосистему и наблюдается меньшее потребление электроэнергии, чем в будние дни.
Стабилизация энергосистемы зависит не только от энергетиков
Замглавы КГГА сообщил, что в будние дни продолжаются отключения. По его словам, они не плановые, а в большей степени экстренные.
"В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жильцам было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – резюмировал Пантелеев.
Стоит добавить, что, по словам Шмыгаля, в случае отсутствия обстрелов критической инфраструктуры новогодние праздники для украинцев пройдут без аварийных отключений.
К слову, из-за постоянных отключений электричества людям приходится пользоваться свечами. Важно помнить ряд определенных правил, чтобы в доме не вспыхнул пожар.
Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала
Ситуация со светом в Украине: последние новости
- На 27 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился. Это произошло благодаря увеличению объемов производства электростанций.
- Кроме того, украинским энергетикам удалось перераспределить электроэнергию в Киеве так, что во всех районах периодически есть ток.
- Однако в Киеве и нескольких областях ввели аварийные отключения света.
- Ранее чиновники назвали регионы, в которых зафиксировали больше всего нарушений графиков отключения света. Они были обнаружены в Волынской, Киевской, Полтавской и других областях.