Министр обороны Австрии Клаудия Таннер убеждена, что очень высока вероятность того, что скоро в некоторых странах ЕС могут быть отключения электроэнергии. Поэтому австрийские власти уже начали систематически информировать людей о возможных отключениях.
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Австрия готовится к блекауту
Полиция, пожарные, ассоциации гражданской обороны и солдаты регулярно проводят совместные учения, иногда с участием муниципалитетов и школ. Также в стране распространяют небольшие брошюры, в которых есть советы, что делать в случае блекаута, и как вовремя принять меры предосторожности, например, как хранить определенные продукты.
Кроме того, в Австрии проводят плакатные кампании, информационные мероприятия, во время которых имитируют отключение света.
Вопрос не в том, будет ли блекаут, а в том, когда он произойдет… Для Путина хакерские атаки на западные энергоисточники являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Необходимо подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы,
– сказала она.
К 2025 году в стране инвестируют 180 миллионов евро в создание так называемых "островков безопасности". Они будут иметь достаточное количество энергии и смогут автономно работать не менее двух недель.
Молдову уже затронули отключение света
- 15 и 23 ноября от ракетных обстрелов энергосистемы Украины россиянами пострадала и Молдова. В эти дни в стране было масштабное отключение света.
- Энергосистемы Украины и Молдовы соединены, поэтому в результате скачка напряжения российская атака спровоцировала серьезные проблемы в соседнем государстве.
- На отключение света в Молдове отреагировала и президент Мая Санду. Она заявила, что Россия оставила Молдову в темноте.