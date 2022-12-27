Министр обороны Австрии Клаудия Таннер убеждена, что очень высока вероятность того, что скоро в некоторых странах ЕС могут быть отключения электроэнергии. Поэтому австрийские власти уже начали систематически информировать людей о возможных отключениях.

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Австрия готовится к блекауту

Полиция, пожарные, ассоциации гражданской обороны и солдаты регулярно проводят совместные учения, иногда с участием муниципалитетов и школ. Также в стране распространяют небольшие брошюры, в которых есть советы, что делать в случае блекаута, и как вовремя принять меры предосторожности, например, как хранить определенные продукты.

Кроме того, в Австрии проводят плакатные кампании, информационные мероприятия, во время которых имитируют отключение света.

Вопрос не в том, будет ли блекаут, а в том, когда он произойдет… Для Путина хакерские атаки на западные энергоисточники являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Необходимо подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы,

– сказала она.

К 2025 году в стране инвестируют 180 миллионов евро в создание так называемых "островков безопасности". Они будут иметь достаточное количество энергии и смогут автономно работать не менее двух недель.

Молдову уже затронули отключение света