В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления. Об этом заявили в Укрэнерго.

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Где вводят аварийные отключения света

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения:

в Днепропетровской,

Запорожский,

Харьковской,

Львовской,

Киевской областях,

в Киеве.

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже 9 массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

Укрэнерго, генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.

В то же время, мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы,

– подчеркнули в Укрэнерго.

В чем проблема с восстановлением энергетической инфраструктуры

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что система электросети достаточно большая и каждое звено имеет свои особенности. По его словам, есть такие узлы, которые после повреждений даже не поддаются ремонтным работам. Особенно если ракета или дрон-камикадзе попали именно в нее и разрушили. Тогда ничего невозможно сделать.

Сейчас главная проблема заключается в том, что есть такие узлы, которые нельзя заменить – их нет в США и в Европе, потому что у нас с ними разные системы. И на изготовление этих узлов нужно время – и не 1 – 2 месяца, а около 8 – 9 месяцев.