Аварийные отключения света были введены из-за превышения лимитов потребления. Однако впоследствии во Львове стабилизировали ситуацию.

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Во Львове не будут выключать свет

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области энергетики стабилизировали ситуацию. Следовательно, аварийные отключения не будут вводить.

Электроэнергию в области подают в соответствии с графиком почасовых отключений.

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