Аварійні відключення світла запровадили через перевищення лімітів споживання. Проте згодом у Львові стабілізували ситуацію.
До теми У Києві та 5 областях вводять аварійні відключення світла
У Львові не вимикатимуть світло
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області енергетики стабілізували ситуацію. Відтак, аварійні відключення не запроваджуватимуть.
Електроенергію в області наразі подають відповідно до графіка погодинних відключень.
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Яка ситуація зі світлом в Україні
- В Україні упродовж зими складна ситуація з електропостачанням може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом – у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
- Російські окупанти не здатні занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять. За даними української розвідки, в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.
- Проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями за словами голови енергокомітету Андрія Геруса. Саме тому він порадив підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.
- Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості. Тому процеси відновлення енергосистеми відбуваються так довго.