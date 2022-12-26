Аварійні відключення світла запровадили через перевищення лімітів споживання. Проте згодом у Львові стабілізували ситуацію.

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У Львові не вимикатимуть світло

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області енергетики стабілізували ситуацію. Відтак, аварійні відключення не запроваджуватимуть.

Електроенергію в області наразі подають відповідно до графіка погодинних відключень.

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