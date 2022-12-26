Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, у вихідні дні споживачі електроенергії отримують більше часу подачі електрики у зв'язку із меншим завантаженням промислових підприємств.
Чому не працюють графіки
У Києві було запроваджено графік 4/4, при якому електроенергія подавалась кожні 4 години. Нині цей графік почав все частіше збиватись. В нинішніх умовах деякі райони міста по декілька діб залишаються без електропостачання.
Експерт з енергетики пояснює про ситуацію у Києві: дивіться відео
За словами Олександра Харченка, ситуація, при якій виникає дисбаланс подачі електроенергії пов’язана із маленькими аваріями на районних підстанціях. Такі аварії виникають внаслідок того, що підстанції не передбачені для таких екстремальних умов і частих відключень. Ці аварії повинні усувати районні відділення електромереж, але через завантаженість вони не завжди встигають все полагодити.
Є велика кількість маленьких аварій на дрібних об’єктах, які заживляють 5 чи 10 будинків і є ситуація, коли ремонтні бригади просто не встигають обслуговувати всі такі маленькі аварії,
– сказав Олександр Харченко
Через це і трапляються випадки, коли деякі будинки перебувають без світла по 2 доби, бо енергетики просто не встигають усе полагодити
Загалом за словами Харченка, графік за якого 4 години світла є, а 6-8 немає є нинішньою "нормою" для Києва і регіону.
Відключення світла: що відомо
- З кожним ракетним обстрілом в Україні погіршується ситуація з подачею електроенергії. З ладу виведені десятки енергетичних об’єктів, а країні пророкують "блекаут" і готуються на випадок повної темряви.
- Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев переконаний, що вірогідність "блекауту" хоч і низька, але не дорівнює нулю. Проте в разі нових руйнувань внаслідок ракетних ударів, будь-який регіон окрім прилеглих до лінії фронту зможе відновити електропостачання впродовж 24 годин.
- Найскладніша ситуація зі світлом продовжується у Київській, Дініпропетровській, Одеській та Харківській областях.