Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чи є світло у Києві

На жаль, 28 грудня у Києві все ще відбуваються екстрені відключення світла. Ворог завдав сильних пошкоджень місцевій енергетичній інфраструктурі.

Через це графіки погодинних відключень наразі не діють. Перевірити відключення за адресою можна за посиланням.



Як користуватися свічками безпечно / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про подачу електроенергії на Сумщині

Країна потрохи оговтується від нападів противника на критичну інфраструктуру. Енергетики працюють, аби стабілізувати ситуацію у мережі.

З 00:00 та до 07:00 28 грудня у Сумах та регіоні графіки погодинних відключень скасують. Це означає, що обмежень по використанню світла не буде.

Натомість з 08:00 28 грудня світло вимикатимуть у режимі +4/-2. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

У Рівному та області у середу, 28 грудня, запровадили графіки погодинних відключень. Коли й де відключатимуть світло у регіоні, можна знайти, перейшовши за посиланням.

Місто Рівне – перейти сюди.

Рівненщина – тут.

Віталій Коваль, очільник Рівненської ОВА, попередив громадян, що графіки не є точними на 100%. Вони можуть не збігатися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

На Хмельниччині – стабілізаційні відключення

У Хмельницькій області сьогодні діють графіки погодинних знеструмлень. Водночас вночі відключень не планують.

Попри це, у вечірній час ймовірність відключень за двома чергами зберігається. Це може відбутися, якщо ліміти споживання буде перевищено.

Свою чергу жителі Хмельницького та області можуть знайти тут. Стабілізаційні графіки виглядають так:

7:00-11:00 – II черга;

11:00-15:00 – І черга;

15:00-19:00 – IV черга;

19:00-23:00 – III черга.

Світло на Прикарпатті

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графіки відключень на 28 грудня. Також додала, що нічного ліміту немає. Завдяки цьому, вночі у регіоні не буде відключень.

1 черга

Підчерга 1.1:

З 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.2:

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.3:

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.4:

З 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1:

З 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.

З 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.2:

З 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, з 23:00 до 24:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.

З 10:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3:

- З 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

З 09:00 до 11:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.4:

З 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

З 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2:

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3 та 3.4:

З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

Крім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00. Можливі вимкнення також з 15:00 до 17:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00. Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.

Знеструмлення в Чернівцях

У Чернівцях та регіоні 28 грудня також діятимуть стабілізаційні відключення світла. Знайти свою групу можна тут.

Графік відключень для Чернівецької області / Фото "Чернівціобленерго"

Коли найкраще використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Відсутність світла на Волині

У ПрАТ "Волиньобленерго" оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень на 28 грудня. До них можна перейти за посиланням.

Водночас енергетики попереджають, що фактична ситуація може різнитися від тієї, що вказана в графіку. Можливі аварійні чи екстрені відключення.

Зверніть увагу! В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України. Через це українців просять ощадливо використовувати електроенергію.

Графік відключень електроенергії у Вінницькій області

На Вінниччині 28 грудня тривають погодинні відключення за чергами. Вони виглядають так:

1 черга: 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:00.

2 черга: 07:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00.

3 черга: 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

Важливо! Якщо графіки не збігаються з реальною ситуацією понад 4 години, споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, через бота, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Свою чергу можна знайти за посиланням. Або ж використати телеграм-бота.

Коли відключатимуть електроенергію на Закарпатті

"Закарпаттяобленерго" повідомило, що знеструмлювати регіон 28 грудня будуть за графіками. Зауважимо, що вони діятимуть за умови, що не доведеться вводити екстрені чи аварійні відключення.

Графіки відключень на 28 грудня / "Закарпаттяобленерго"

Що означають кольори:

білий – світло є;

жовтий, зелений, оранжевий, синій – немає.

Чи є світло на Львівщині

28 грудня в області продовжують діяти віялові відключення світла за графіком. Загалом електроенергію львів'янам подаватимуть по 8 годин на день.

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Зауважте! Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись.

Загалом є 3 черги для відключень. Свою групу можна дізнатися тут.

Подача електроенергії на Полтавщині

На Полтавщині, як і в більшості регіонах України, 28 грудня тривають стабілізаційні знеструмлення. Вони відбуваються за трьома чергами.

Електроенергія буде в такі години:

1 черга: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30.

2 черга: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.

3 черга: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

У Дніпрі та області світло вимикатимуть за графіком

У ДТЕК "Дніпровські електромережі" поділилися графіками відключень на середу, 28 грудня. Цього дня на Дніпропетровщині будуть стабілізаційні знеструмлення.

Водночас для споживачів склали нові графіки вимкнень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Щоб дізнатися, коли не буде світла за вашою адресою, перейдіть сюди.

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