Как отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, динамичное развитие предприятия позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию.

В частности, из этих средств было уплачено более 124,4 миллиарда гривен в рамках выполнения ПСО или другими словами – в поддержку низких тарифов для населения.

Несмотря на военное время, существенное сокращение объемов потребления электроэнергии и потерю мощностей временно оккупированной Запорожской АЭС нам удалось реализовать комплекс мер по повышению экономической эффективности деятельности Энергоатома. Именно это позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию для населения.

– сказал он.

В 2024 году "Энергоатом" планирует заработать 253,3 миллиарда гривен. Рост себестоимости добычи электроэнергии сохраняется на уровне 26,6%.