Як зазначив керівник "Енергоатому" Петро Котін, динамічний розвиток підприємства дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію.

Зокрема, із цих коштів було сплачено понад 124,4 мільярда гривень у межах виконання ПСО або іншими словами – на підтримку низьких тарифів для населення.

Попри воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності діяльності Енергоатома. Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення,

– сказав він.

У 2024 році "Енергоатом" планує заробити 253,3 мільярда гривень. Зростання собівартості видобутку електроенергії зберігають на рівні 26,6%.