"Энергоатом" выполнил 70 % работ по строительству централизованного хранилища

Установка первых контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива состоится 31 марта 2020 года.

Об этом сообщили в компании Энергоатом.

На всех АЭС Украины продолжаются подготовительные работы по транспортировке отработанного топлива в хранилище. Компания уже выполнила 70% капитальных строительных работ на площадке Централизованного хранилища.

Завершили возведение административных, складских и других инженерных сооружений. Все строительные работы планируют завершить до конца этого года.

Собственное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива – это завершающий этап по получению атомной отраслью политической независимости от России, говорят в компании. Введение в эксплуатацию хранилища позволит экономить ежегодно более 200 миллионов долларов благодаря отказу от услуг российских компаний и фактически завершит эру монопольной зависимости от "Росатома".