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      "Энергоатом" выполнил 70 % работ по строительству централизованного хранилища

      Новая тема 41 Читати новину українською

      Установка первых контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива состоится 31 марта 2020 года.

      Об этом сообщили в компании Энергоатом.

      На всех АЭС Украины продолжаются подготовительные работы по транспортировке отработанного топлива в хранилище. Компания уже выполнила 70% капитальных строительных работ на площадке Централизованного хранилища.

      Завершили возведение административных, складских и других инженерных сооружений. Все строительные работы планируют завершить до конца этого года.

      Собственное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива – это завершающий этап по получению атомной отраслью политической независимости от России, говорят в компании. Введение в эксплуатацию хранилища позволит экономить ежегодно более 200 миллионов долларов благодаря отказу от услуг российских компаний и фактически завершит эру монопольной зависимости от "Росатома".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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