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      "Енергоатом" виконав 70% робіт з будівництва централізованого сховища

      Нова тема 95 Читать новость на русском

      Установка перших контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива відбудеться 31 березня 2020 року.

      Про це повідомили у компанії Енергоатом.

      На всіх АЕС України тривають підготовчі роботи з транспортування відпрацьованого палива до сховища. Компанія вже виконала 70% капітальних будівельних робіт на майданчику Централізованого сховища.

      Завершили зведення адміністративних, складських та інших інженерних споруд. Всі будівельні роботи планують завершити до кінця цього року.

      Власне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – це завершальний етап із здобуття атомною галуззю політичної незалежності від Росії, кажуть у компанії. Введення в експлуатацію сховища дозволить економити щорічно понад 200 мільйонів доларів завдяки відмові від послуг російських компаній та фактично завершить еру монопольної залежності від "Росатому".

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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