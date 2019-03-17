"Енергоатом" виконав 70% робіт з будівництва централізованого сховища

Установка перших контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива відбудеться 31 березня 2020 року.

Про це повідомили у компанії Енергоатом.

На всіх АЕС України тривають підготовчі роботи з транспортування відпрацьованого палива до сховища. Компанія вже виконала 70% капітальних будівельних робіт на майданчику Централізованого сховища.

Завершили зведення адміністративних, складських та інших інженерних споруд. Всі будівельні роботи планують завершити до кінця цього року.

Власне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – це завершальний етап із здобуття атомною галуззю політичної незалежності від Росії, кажуть у компанії. Введення в експлуатацію сховища дозволить економити щорічно понад 200 мільйонів доларів завдяки відмові від послуг російських компаній та фактично завершить еру монопольної залежності від "Росатому".