Это актуальная ситуация 1 марта по состоянию на 13:35.

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Все службы работают круглосуточно

Все местные службы и совет обороны города преведены на круглосуточный режим работы. В минимальном объеме обеспечены горючие коммунальщики, правоохранительные органы, совет обороны. Жителей города призывают экономить ресурсы.

Мы делаем все возможное, чтобы жизнь в городе оставалась стабильной и контролируемой. Мы постоянно поддерживаем связь с военными и всеми ветвями власти,

– отметили в мэрии.

Там также призвали местных жителей с пониманием отнестись к проблеме, которая существует из-за того, что город фактически находится в окружении врага. Речь, в частности, о поставках продуктов и горючего.

"Война есть война. Мы делаем все возможное, чтобы те ресурсы, которые мы имеем, были распределены достаточно рационально. Хотим всех успокоить: никто не останется голодным", – подчеркнули чиновники.

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