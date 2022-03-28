Глава Офиса Президента Ермак заявил, что Энергодар не сдается. Каждый украинский город, куда временно зашли оккупанты, не сдается.

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Энергодар не сдается, как и каждый украинский город, куда временно зашли российские оккупанты,

– заявил Ермак.

Городской голова Дмитрий Орлов заявил: люди в очередной раз вышли на мирный митинг, чтобы показать: Энергодар – был и остается украинским городом. Там живут и работают украинцы. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.

Так же люди требуют, чтобы захватчики уволили Ивана Самойдюка – первого заместителя городского головы.

Ермак показал видео с мирного митинга: смотрите видео