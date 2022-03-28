Глава Офісу Президента Єрмак заявив, що Енергодар не здається. Кожне українське місто, куди тимчасово зайшли окупанти, не здається.

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Енергодар не здається, як і кожне українське місто, куди тимчасово зайшли російські окупанти,

– заявив Єрмак.

Міський голова Дмитро Орлов заявив: люди вкотре вийшли на мирний мітинг, аби показати: Енергодар – був і залишається українським містом. Там живуть та працюють українці. Вони прагнуть жити у вільному місті під державними прапорами.

Також люди вимагають, аби загарбники звільнили Івана Самойдюка – першого заступника міського голови.

Єрмак показав відео з мирного мітингу: дивіться відео