Мощное видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Бесстрашные энергодарцы – уже в истории Украины.

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Нас невозможно победить. Энергодарцы блокируют пути, чтобы остановить продвижение техники противника. Без всякого оружия, голыми руками, люди оказывают сопротивление оккупанту. Энергодарцы – вы уже в истории,

– говорится в сообщении.

Энергодарцы защищают город: смотрите видео

Людей призвали поддержать инициативу храбрых. Победа – уже близко.

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